Joana del Rosario Cabrera Pimentel asumió oficialmente como gobernadora de la región La Libertad tras la renuncia de César Acuña Peralta para postular a la Presidencia de la República.

Cabrera, de 49 años, es médica internista egresada de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Como doctora ha trabajado en el Hospital Santa María del Socorro de Ica. Asimismo, en La Libertad, laboró en el Hospital II de Chocope y el Centro de Atención Médica Primaria Metropolitano. Además, fue docente en la Universidad César Vallejo.

Es militante de APP desde el 2014 y postuló sin éxito al Congreso el 2021. Luego, fue electa vicegobernadora regional de La Libertad en las elecciones del 2022.

Durante su gestión como vicegobernadora puso énfasis en el trabajo médico asistencial, especialmente en las zonas rurales y andinas de la región La Libertad.

Ahora que asumió como gobernadora, el Consejo Regional deberá elegir a su reemplazante en el cargo.