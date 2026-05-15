El mayor riesgo para los empresarios y para el país en general es la narrativa que se ha instalado: que el modelo económico es la causa de la pobreza, señaló el presidente de la Confiep, Jorge Zapata.

Enseguida precisó que nadie niega que haya pobreza y desigualdad, que es real, que existe, “pero la causa no es el modelo económico, la causa es la ineficiencia del Estado, es la gestión del Estado”.

Zapata, quien participó en el Dia1 Summit 2026 que organizó El Comercio, señaló que se debe romper ese análisis de causalidad que se usa en los foros políticos porque hace mucho daño al país.

Dijo que esa narrativa se está consolidando en el país y sobre la cual se construyen propuestas extremas que buscan tomar el poder y replicar lo que se hizo en Venezuela y Bolivia.

Refirió que en el país hay proyectos que superan los $ 50,000 millones de inversión, pero con la incertidumbre política que existe actualmente pueden quedar en espera.

Fortalecer

Por su parte, la presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, Jessica Luna, dijo que es poco práctico plantear “romper” con las regiones, por el contrario, considera que el sistema de descentralización debe ser fortalecido, probablemente retirarles algunas funciones, algunas partidas de gasto, de presupuesto, y acompañarlas.

“Creo que una descentralización bien hecha sería maravilloso para el Perú, hoy esa descentralización no funciona y se refleja en el ciudadano que no tiene acceso a servicios públicos de calidad, teniendo la plata allí”, precisó.

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James, planteó romper con la regionalización para mejorar la gestión pública y beneficiar a más peruanos.