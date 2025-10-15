Agentes de la Sección de Drones de la Región Policial de La Libertad y efectivos de la comisaría La Noria, en Trujillo, detuvieron a un hombre que en total estado de ebriedad manipulaba una pistola automática.

Tras hacerle el seguimiento con los drones, los policías lograron cercar y detener a Juan Quispe Trujillo. Al realizar el registro personal al sospechoso se le encontró una pistola marca Derya, calibre 9mm, abastecida con nueve municione.

La Policía explicó que constantemente se realiza un monitoreo aéreo de drones tácticos en toda la ciudad de Trujillo, lo que permite detectar a personas en actitud sospechosa o cometiendo delitos en flagrancia.