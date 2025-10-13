En medio de pedidas de justicia y que su muerte no quede impune fueron sepultados los restos de Víctor Hugo López De La Cruz, juez de paz de Primera Nominación del distrito de Chicama, que fue asesinado a balazos en el interior de su despacho la tarde del último viernes.

Los vecinos y familiares levantaron su voz. El féretro con los restos de López De La Cruz recorrió las principales arterias de Chicama. Luego, llegó al cementerio local donde descansarán sus restos.

“Exigimos justicia y que se atrape a los responsables. Pedimos justicia para nuestro juez”, indicaron.

Edilberto Bada Castillo, alcalde del distrito de Chicama, exigió al Ministerio Público y la Policía Nacional que atrapen a los responsables de este crimen.

“Hoy Chicama se reúne con el corazón en silencio. Un hombre que con sus actos dejó huella en nuestra comunidad. Hablar de él, es hablar de justicia con rostro humando. Fue muy solidario”, indicó Bada Castillo.