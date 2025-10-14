Un Juzgado de La Libertad condenó a 10 de prisión efectiva a un hombre que había sido detenido con municiones y artefactos explosivos cuando cuidaba una bocamina en el anexo Pueblo Nuevo, en la provincia de Pataz.
La sentencia recayó contra Milton Manuel Rojas de Paz, tras ser hallado culpable del delito de tenencia ilegal de municiones y material explosivo, en agravio del Estado.
También se dispuso la inhabilitación del condenado para obtener licencia de armas y explosivos. Además, el pago de 6 mil soles por concepto de reparación civil.
Según las pesquisas del Ministerio Público, el 22 de marzo del 2024, durante una intervención policial se le halló a Rojas de Paz un total de 990 cartuchos para arma de fuego tipo carabina calibre 223 y 451 balas de calibre 9x19 milímetros. Asimismo, 19 artefactos explosivos y 26 detonadores.
