El Juzgado de Investigación Preparatoria de Otuzco dictó nueve meses de prisión preventiva contra un adolescente de 16 años, identificado como A. H. N. V., por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y homicidio calificado en grado de tentativa, informó ayer el Ministerio Público.

El órgano de justicia precisó que “la medida se dictó en el marco de la Ley N° 32330, que permite juzgar y sancionar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves en Perú”.

CASO

La Fiscalía recordó que los hechos ocurrieron el 8 de octubre último, en el barrio La Ermita de Otuzco. Personal policial se desplazó al lugar tras ser alertado de una balacera. Al llegar, encontró a Fiorela Esther Rojas García con heridas de bala en el rostro, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital de Apoyo de Otuzco.

“Dentro de la vivienda se hallaron —además— los cuerpos sin vida de Elmer Rosas Pérez y su hijo, E.J.R.G. —este último de 15 años de edad—, ambos con heridas de proyectil de arma de fuego en la zona frontal”, agregó.

Según el Ministerio Público, la sobreviviente, Fiorela Rojas García, contó que el agresor ingresó a la vivienda, les exigió la llave de una motocicleta lineal y cinco mil soles bajo amenaza de muerte, y les disparó.

Tras los hechos, la mujer señaló las características y la vestimenta del asesino, las mismas que coincidían con el investigado. “Además de este crimen, el adolescente es sindicado como el autor de un asalto y robo a mano armada en agravio de una barrendera”, agregó.

La captura del adolescente se produjo luego de que la Policía Nacional lo divisara y notara su actitud sospechosa. Tras ser reducido, “se le encontró un arma de fuego en el interior de su mochila, donde se hallaron tres celulares y un manojo de llaves que al parecer eran del vehículo robado”.

PESQUISAS

De acuerdo con las primeras investigaciones, el menor habría usado la pistola de un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) para concretar su delito.

El arma de fuego pertenecería a un policía que presta servicio en la ciudad de Chiclayo, informaron las mismas autoridades policiales en La Libertad.

El adolescente será recluido en el penal El Milagro de Trujillo.