Un terrible suceso ha conmocionado a la provincia de Otuzco, región La Libertad. La madrugada de hoy, sujetos desconocidos incursionaron en la vivienda ubicada en el barrio La Ermita, y asesinaron sin piedad a un padre de familia y a su hijo menor de 15 años de edad. La esposa recibió un impacto de bala en el rostro y está grave.

VER MÁS: “Gordo Pocho” y “Pompín” caen con municiones y fulminantes en Trujillo

De acuerdo a las primeras versiones que ofreció el responsable de Seguridad Ciudadana de Otuzco, Roger Muñoz, a las 2 de la madrugada, los asesinos rompieron la puerta principal de la casa y de frente fueron a atacar al padre, a quien acribillaron sin darle tiempo a reaccionar. La víctima mortal fue identificada como Elmer Rosas Pérez (57).

Al escuchar los disparos, E.J.R.R. (15), hijo mayor de la familia, salió en defensa de su progenitor, pero los criminales también le dispararon.

Fiorella Flores, esposa de Elmer Rosas, resultó herida con un impacto de bala en el rostro y fue trasladada de emergencia al Hospital de Apoyo de Otuzco a bordo de una camioneta de Seguridad Ciudadana.

Afortunadamente, los hijos menores de 11 y 7 años lograron salir ilesos.

Tras el brutal ataque los agresores huyeron en una moto lineal de propiedad de la familia. La Policía ha iniciado las pesquisas del caso para determinar el móvil de este hecho de sangre.