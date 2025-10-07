El destacado epidemiólogo Pedro Díaz Camacho falleció hoy en Trujillo, confirmó el Consejo Regional I La Libertad del Colegio Médico del Perú.

“La familia médica se une a este momento de dolor para acompañar a los familiares, amigos y colegas del reconocido epidemiólogo liberteño, quien laboraba en el Hospital Belén”, publicó el gremio profesional.

Pedro Díaz fue también consejero regional por la provincia de Ascope, durante dos periodos consecutivos (2003-2006 y 2007-2010).

Tras su fallecimiento, se sumó a las muestras de pesar el Partido Aprista Peruano (PAP), del que fue su militante. “Nuestras más sentidas condolencias a toda la familia de nuestro querido compañero”, expresó en sus redes sociales.

Los restos de Díaz Camacho son velados en la calle Scipion Llona 255, urbanización Pay Pay, en Trujillo.