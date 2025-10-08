La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) anunció una exhaustiva investigación para identificar y denunciar a presuntos barristas del equipo de fútbol Alianza Lima que la noche del último martes realizaron pintas en la fachada del Palacio Municipal y casonas del centro histórico.

Esta situación ha causado indignación en las autoridades y la población en general que no entienden cómo es que estos jóvenes han sido capaces de atentar contra el ornato de la ciudad.

Ahora se revisan las imágenes de las cámaras de videoviglancia de la municipalidad y negocios aledaños, para poder identificar plenamente a estos supuestos barristas y proceder a sancionar de forma ejemplar.

“Que el amor al fútbol no sea excusa para atentar contra el ornato de la ciudad”, se lee en una publicación hecha en las páginas oficianes de la MPT.