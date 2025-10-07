Tres agentes de la comisaría Nicolás Alcázar fueron detenidos por efectivos de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad. Ellos son acusados de exigir una coima de mil soles al conductor de un vehículo para no detenerlo.

Así cayeron

La captura de estos suboficiales se dio la noche del martes, luego de que el chofer los acusara de exigirle dinero. De acuerdo a la versión del denunciante, los agentes le indicaron que manejaba un auto que había sido reportado como robado, por lo que debía ser llevado a la dependencia policial.

Fuentes de la PNP indicaron que los efectivos, incluso, habrían acompañado al ciudadano a un cajero para que retire el monto que le solicitaron.

Los agentes intervenidos fueron identificados como Jean Carlos Gutiérrez Pastor (29), Edwin Anthony Huarniz Valle (31) y Yeminson Junior Malca Hernández (33).

El jefe de la Región Policial de La Libertad, general Guillermo Llerena, confirmó que fue la misma institución policial quien coordinó la captura de los suboficiales.

“Ayer, ni bien tuvimos nosotros conocimiento de una mala actitud de tres efectivos de la Policía Nacional del Perú de la comisaria de Nicolás Alcázar, nosotros mismos hemos coordinado con la Fiscalía Anticorrupción, con la Policía Anticorrupción, y se les ha detenido, y tienen que pagar por su responsabilidad”, dijo el oficial durante su presentación en el Consejo Regional de La Libertad, en donde expuso el trabajo que realiza la PNP en este departamento.

Limpian la casa

En la última semana, cinco policías fueron detenidos implicados en ilícitos. La madrugada del 1 de octubre, los suboficiales Óscar Paredes y Daniel Reyes fueron atrapados junto a 14 miembros de la banda “Los Letales del Norte Nueva Generación”, investigados por sicariato y extorsión.

El general Llerena aseveró que la misma Policía está denunciando a los malos agentes. Recordó que cuando asumió el cargo, en febrero de este año, dispuso la rotación de 180 policías a otras regiones. Entre los suboficiales cambiados de sede estaban los dos agentes atrapados hace una semana.