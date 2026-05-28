Un efectivo de la Policía Nacional del Perú fue captado realizando un gesto de apoyo y solidaridad hacia un ciudadano con habilidades diferentes en la avenida San Martín, en la provincia de Ica.

Trato amable

El agente se acercó al hombre para ayudarlo a amarrar los pasadores de sus zapatos, una acción que fue registrada por personas que transitaban por la zona y posteriormente difundida en redes sociales.

La escena generó comentarios positivos entre vecinos y usuarios de internet, quienes resaltaron la actitud del policía y destacaron la importancia de este tipo de acciones en espacios públicos.

La imagen del agente asistiendo al hombre se viralizó rápidamente y fue tomada por muchos ciudadanos como una muestra de empatía y vocación de servicio por parte de algunos miembros de la institución policial.

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