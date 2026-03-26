En una ceremonia realizada en la sede del Gobierno Regional de Ica, 50 efectivos de la Región Policial Ica fueron homenajeados por su destacada labor en la lucha contra la criminalidad en las provincias de Ica, Chincha y Pisco.

Vocación de servicio

El acto estuvo presidido por el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera, y el general PNP Carlos Raúl Roque Palomino, jefe de la Región Policial Ica, con la presencia de autoridades locales, representantes de la sociedad civil y familiares, quienes expresaron su gratitud hacia los efectivos por su valentía y compromiso.

Durante la ceremonia, se resaltó la vocación de servicio y el trabajo estratégico desplegado por la policía, que ha permitido importantes resultados en la reducción de la delincuencia en la región. Los efectivos recibieron diplomas y reconocimientos como símbolo del agradecimiento de toda la población iqueña.

Entre ellos el equipo crea SUAT en la ciudad de Pisco al mando del S2 PNP Manero Chinguel Carlos Federico, con sus integrantes Cap. PNP Rivera Flores Edgar, Jehudy Duberly Llauce Tapia, Víctor Rafael Zapata Llatas, Jeyson Tomas Guillén Retamozo y Juan Carlos Navarro Sarmiento.

El gobernador regional destacó la importancia del respaldo a la institución policial y las acciones concretas que se vienen ejecutando.

“Para nosotros es un orgullo. Ustedes que defienden al ciudadano, que salen de sus hogares y no saben si van a regresar. Ya está en camino la compra de los 3,500 chalecos antibalas, ya cumplimos con las motos, los patrulleros, la central C5 está funcionando. Vamos a reconocer cada dos meses y apoyarlo. Dios los bendiga y siempre estaremos juntos con la policía, felicitándolos por combatir el flagelo de la delincuencia”, afirmó Hurtado Herrera.

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