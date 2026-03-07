El Gobierno Regional de Ica reconoció la labor de siete efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por su destacada entrega y profesionalismo en el resguardo de la seguridad ciudadana.

La ceremonia se realizó en el marco de un acto especial de reconocimiento, mediante resolución gerencial, que busca valorar la dedicación de quienes arriesgan su integridad para proteger a la población.

Esfuerzo policial

El gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, destacó que la seguridad ciudadana constituye un pilar fundamental para garantizar la paz y el progreso de las familias de la región. “No hay tarea más gratificante que reconocer el esfuerzo de quienes, día tras día, trabajan incansablemente para brindar tranquilidad a nuestra población”, señaló la autoridad.

El acto contó con la participación del Mayor PNP David Castilla Lévano y del General PNP Carlos Roque Palomino, jefe de la Región Policial Ica, quienes recibieron el reconocimiento por su liderazgo y compromiso con la labor policial en la región.

Los siete efectivos homenajeados recibieron una distinción especial que resalta su dedicación y profesionalismo, reafirmando el compromiso de la PNP con la ciudadanía y el valor de su trabajo en la construcción de un entorno seguro para todos.

