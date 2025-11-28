El gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, encabezó ayer una ceremonia en la que se reconoció a 50 miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) por su labor en la lucha contra la delincuencia. Durante el evento, la autoridad regional anunció avances y nuevas inversiones destinadas a fortalecer la seguridad en la región.

Refuerzan la seguridad

Hurtado destacó que este reconocimiento forma parte de un proceso continuo para valorar el trabajo policial. “Es un pequeño reconocimiento a 50 policías, pero deberíamos reconocer a todos. Estamos haciéndolo por grupos cada mes, por estar al frente de todo. Estamos trabajando en los laboratorios de criminalística, los chalecos para los agentes y ya se aproxima la inauguración del C5”, señaló.

El gobernador recordó que su gestión realizó una de las mayores inversiones en seguridad ciudadana, que incluye la adquisición de 3,500 chalecos antibalas y la implementación del sistema de videovigilancia C5, que contará con más de 480 cámaras distribuidas en puntos estratégicos.

Durante la ceremonia también participó el jefe de la Región Policial Ica, General PNP. Leiby Huamán Daza, quien resaltó el apoyo que viene recibiendo la institución por parte del Gobierno Regional.

“Las brechas son muy amplias en infraestructura, personal y tecnología. Sin embargo, el gobernador regional está apoyando de manera permanente. Las motocicletas y camionetas otorgadas ya están patrullando las calles, tenemos el combustible necesario y el laboratorio de criminalística es una realidad. Los chalecos antibalas llegarán antes de fin de año. Todas las promesas del gobernador se están materializando”, afirmó.

