Más de 70 efectivos de la Policía Nacional del Perú fueron reconocidos ayer por el Gobierno Regional de Ica, en mérito a su participación efectiva en diversas intervenciones que contribuyeron a preservar la seguridad y el orden en la región.

Lucha por la seguridad

Durante la ceremonia, el gobernador regional de Ica. Dr. Jorge Hurtado destacó el profesionalismo mostrado por los agentes, especialmente en operativos que enfrentaron situaciones de riesgo para la ciudadanía.

“El trabajo policial es clave para sostener la paz en nuestra región, y este reconocimiento es apenas un reflejo del agradecimiento que la sociedad les debe”, señaló.

Asimismo, el gobernador anunció que ya se están realizando gestiones para dotar de 3.500 chalecos antibalas a las diferentes unidades policiales. También la pronta inauguración de la moderna Central C5, un centro de monitoreo que operará con más de 485 cámaras de seguridad en tiempo real para reforzar la vigilancia en puntos críticos de la región.

VIDEO RECOMENDADO