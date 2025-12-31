Alrededor de 500 efectivos de la Región Policial Ica recibieron sus insignias de mando tras ascender al grado inmediato superior, durante una ceremonia realizada la mañana de ayer en el Coliseo Cerrado de Ica.

Trabajo policial

El acto se desarrolló desde las 10:00 a. m. y marcó un momento importante en la trayectoria profesional de oficiales y suboficiales de Armas y Servicios pertenecientes a la promoción 2026. La actividad congregó a autoridades policiales, familiares y ciudadanos que acudieron a acompañar a los efectivos ascendidos.

La ceremonia fue presidida por el general PNP Leiby Antonio Huamán Daza, jefe de la Región Policial Ica, quien resaltó el esfuerzo y la disciplina demostrados por el personal que logró superar las evaluaciones requeridas para el ascenso.

Durante el evento se llevó a cabo la imposición de insignias, en un ambiente cargado de emoción, especialmente cuando familiares participaron en la colocación de los distintivos, generando muestras de orgullo y reconocimiento al trabajo policial.

