El sábado 27 de diciembre de 2025 se oficializó la nueva lista de generales de la Policía Nacional del Perú que asumirán funciones a partir de los primeros días de enero del año 2026.

Nombramiento oficial

Mediante Resolución Suprema N.º 438-2025, el general PNP Carlos Raúl Roque Palomino fue designado como nuevo jefe de la Región Policial Ica, en el marco de los recientes cambios en los altos mandos de la institución.

Entre las principales problemáticas que deberá enfrentar figuran la lucha contra la extorsión, los sicariatos, el sistema ilegal de préstamos conocido como “gota a gota”, así como el esclarecimiento de los homicidios registrados en la región que aún permanecen sin resolver.

En tanto, el general PNP Leybi Huamán Daza dejará la actual jefatura de la Región Policial Ica para asumir la jefatura de la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro). Esta designación responde a los resultados obtenidos durante su gestión en Ica, donde se lideraron operativos que permitieron la desarticulación de organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilícito de drogas y el fortalecimiento operativo de diversas unidades policiales.

