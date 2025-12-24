Tres presuntos integrantes de la banda delictiva conocida como “Las gárgolas de la Huacachina” fueron detenidos por la Policía Nacional durante un operativo realizado en la madrugada del 21 de diciembre, en la provincia de Ica. Los sujetos tenían en su poder material explosivo y otros elementos utilizados para cometer delitos criminales.

Sujetos detenidos

La intervención se produjo alrededor de las 12:30 de la medianoche, mientras efectivos policiales realizaban patrullaje preventivo en la avenida Huacachina–Ica, a la altura del gimnasio Kallpa. En ese punto, los agentes detectaron a tres individuos con actitud sospechosa, procediendo a su inmediata intervención.

Durante el registro personal, la policía encontró un cartucho explosivo de uso industrial, color amarillo, con la inscripción “Famesa Altos Explosivos”, el cual ya contaba con mecha fulminante, además de una réplica de arma de fuego color negro y pasamontañas, presuntamente usados para ocultar su identidad.

Los detenidos fueron identificados como Francis Arom Ormeño Donayre de 20 años, alias “Arom”; Rolando Uria Cuba (19), alias “Uria”; y Jamir Hernández Arena (21), alias “Mamahuevo”, este último de nacionalidad venezolana.

Según información policial, los implicados estarían involucrados en delitos contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia de material explosivo, así como en delitos contra el patrimonio, incluyendo presuntos actos de extorsión, además de otros ilícitos conexos.

