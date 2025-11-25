En un operativo simultáneo ejecutado por la División Regional de Ica en coordinación con la División de Investigación Criminal, la Policía logró la desarticulación de la presunta banda criminal denominada “Los Intocables de La Tinguiña”, señalada de estar vinculada presuntamente a graves actos de intimidación y extorsión contra una fiscal penal.

Golpe policial

La intervención se realizó alrededor de las 11:50 horas aproximadamente, en puntos estratégicos ubicados en la avenida Luna Victoria y la avenida Lambayeque del distrito de La Tinguiña. Como resultado, se detuvo a Guillermo Jerson Huamantoma Huamaní, alias “cabezón” y Raúl Alex Janampa Ninahuamán, alias “saposito”.

Ambos investigados contaban con orden de detención preliminar por los presuntos delitos de violencia y resistencia a la autoridad, extorsión y otros ilícitos conexos.

Según las primeras investigaciones, los sujetos habrían participado en la detonación de explosivos en una vivienda colindante con la Fiscalía Penal del distrito de Parcona, con el fin de amedrentar a una fiscal y reforzar la amenaza mediante un panfleto apócrifo.

Los detenidos permanecerán bajo 6 días de detención preliminar, periodo durante el cual la Policía recopilará más elementos de convicción y pruebas objetivas para el esclarecimiento de los hechos.

