La noche del último viernes 21 de noviembre, personal del área de extorsiones del DEPINCRI PNP Ica ejecutó un operativo que terminó con la intervención y detención de Héctor Jesús Vásquez Flores, de 36 años, investigado por presuntamente extorsionar a un ciudadano, quien denunció que venía recibiendo reiteradas llamadas y mensajes amenazantes.

Captura inmediata

Para la diligencia, los agentes fotocopiaron previamente 14 billetes de S/20, que serían entregados al extorsionador como parte del operativo de revelación del delito. Con la denuncia en curso y el material preparado, la Policía coordinó la entrega vigilada en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Ica, punto al que el investigado habría citado a su víctima.

Durante el operativo, Vásquez Flores se dio cuenta de la presencia policial e intentó escapar, iniciándose una persecución que culminó en la galería “Grau”, donde fue reducido y detenido. En un intento por evadir responsabilidad, proporcionó inicialmente una identidad falsa, pero posteriormente confirmó sus verdaderos datos personales.

Al realizar el registro personal, los agentes encontraron los 14 billetes fotocopiados, cuyas series coincidían plenamente con las registradas antes de la operación, lo que confirmó su participación en el hecho. Con estas evidencias, el intervenido fue puesto bajo detención por los delitos de extorsión y falsedad genérica, notificándose de inmediato a la fiscal provincial de turno.

Información de inteligencia obtenida por la Policía señala que Vásquez Flores sería integrante de la organización criminal “Los Forajas de Independencia”, donde sería conocido en el mundo del hampa con el alias de “Dodoria”, presuntamente dedicado a la captación de víctimas y cobro de extorsiones en la provincia de Ica.

