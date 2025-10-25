En una exitosa operación ejecutada por la División de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Ica, la Policía Nacional del Perú logró la detención de cinco personas involucradas en el presunto delito informático de activación ilegal de líneas móviles y posesión ilícita de tarjetas SIM.

Red desmantelada

Los detenidos fueron identificados como Randy Rissel Torres Saravia (29), Lucas Eliseo Cince Vilcarima (26), Mónica Elvira Martínez Pérez (21), Yumira Liset Martínez Pérez (21) y Liliana del Pilar Bautista Lizarbe (43). Según el informe policial, los intervenidos estarían implicados en la comercialización y activación irregular de líneas telefónicas, utilizando información personal de terceros sin autorización.

El operativo se ejecutó aproximadamente a las 3:40 de la tarde, momento en que los agentes sorprendieron a los sospechosos realizando transacciones con equipos de telecomunicación y chips de diversas compañías móviles. En el lugar se incautaron 256 tarjetas SIM de las empresas Claro, Bitel, Entel y Movistar, además de 10 lectores biométricos y cinco teléfonos celulares de alta gama, presuntamente empleados para la ejecución de las maniobras ilícitas.

De acuerdo con fuentes policiales, la organización habría estado dedicada a la activación fraudulenta de líneas, actividad que no solo vulnera la normativa de telecomunicaciones, sino que también representa un riesgo para la seguridad ciudadana, al permitir que estas líneas sean utilizadas para estafas telefónicas, extorsiones y otros delitos informáticos.

Los cinco detenidos fueron trasladados a la sede de la DEPINCRI Ica, donde quedaron a disposición del Ministerio Público. El fiscal de turno dispuso las diligencias preliminares para determinar el nivel de responsabilidad de cada uno y establecer si forman parte de una red criminal de mayor alcance dedicada a la venta y activación irregular de líneas a nivel nacional.

