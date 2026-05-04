La Policía Nacional del Perú, a través de la Región Policial Ica, llevó a cabo la ceremonia conmemorativa por el “Día de la Mujer Policía”, en reconocimiento a la importante labor que desempeñan las mujeres en la institución policial.

Vocación de servicio

La actividad se realizó en las instalaciones ubicadas en la jurisdicción de Ica, contando con la participación de oficiales superiores, suboficiales. La ceremonia fue presidida por el Coronel PNP Walter Gregorio Ponce Paucarmayta, jefe (e) de la Región Policial Ica.

Durante el acto protocolar se desarrolló una acción litúrgica a cargo del capellán castrense, resaltando el compromiso, vocación de servicio y el valioso aporte de la mujer policía en la seguridad ciudadana y el orden interno.

La Policía Nacional del Perú a través de la Región Policial Ica reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo la igualdad, el respeto y la valoración del rol de la mujer dentro de la institución.

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