La Organización Mundial de la Salud informó que el brote de hantavirus registrado en un crucero del Atlántico no representa un riesgo para la población en general. La entidad precisó que, pese a los casos detectados, la situación se mantiene bajo control y en seguimiento.

El evento ha dejado tres personas fallecidas a bordo de la embarcación y un paciente en estado grave fue trasladado a Sudáfrica. Las autoridades sanitarias internacionales vienen coordinando acciones para la atención de los afectados y la evaluación del brote.

OMS continua monitoreo del caso

La oficina regional europea de la OMS indicó que se mantiene en coordinación con los países involucrados en el caso. El trabajo incluye apoyo en la atención médica, la evacuación de pacientes y la investigación del origen del brote.

El organismo también señaló que la respuesta se desarrolla en base a evidencia científica y seguimiento técnico. Las autoridades buscan determinar el alcance del evento sin generar medidas de alarma innecesarias.

¿Qué se sabe del hantavirus?

La OMS precisó que las infecciones por hantavirus son poco frecuentes y suelen estar relacionadas con el contacto con roedores infectados. En la mayoría de casos no existe transmisión directa entre personas.

Sin embargo, cuando ocurre este tipo de contagio entre humanos puede generar complicaciones graves. Por ello el caso registrado en el crucero es considerado inusual y bajo observación.

El director de la Oficina Regional para Europa explicó que el riesgo para la población en general sigue siendo bajo. Asimismo, indicó que no se justifica la imposición de restricciones de viaje.

En ese contexto, la organización subrayó que la situación no representa una amenaza global. El monitoreo continuará mientras se desarrolla la investigación epidemiológica.

¿Qué ocurrió dentro del crucero?

El brote se registró a bordo del crucero de expedición MV Hondius, utilizado para viajes en zonas polares. La embarcación había partido desde el puerto de Ushuaia en Argentina en marzo.

Tras detectarse los casos, se activaron los protocolos de emergencia y coordinación internacional. Las autoridades continúan evaluando las condiciones en las que se produjo la propagación del virus.

La OMS confirmó un brote epidemiológico en el crucero MV Hondius en el Atlántico, que dejó dos muertos por hantavirus durante un viaje desde Ushuaia a Cabo Verde. #LasNoticiasDeFORO con @javomartinezr | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/CBNPnZH2Zs — N+ FORO (@nmasforo) May 3, 2026