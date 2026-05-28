La contabilización de actas de las votaciones primarias de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 para la región Arequipa concluyó, al menos para las organizaciones políticas que sometieron a decisión de sus delegados la elección de sus candidatos para los comicios de octubre.

La Alianza Electoral Venceremos, Acción Popular y Fuerza Arequipeña fueron las agrupaciones en las que se presentaron 2 listas para al menos uno de los gobiernos locales.

AGRUPACIONES

En el caso de Venceremos, se presentaron dos listas para la Municipalidad Distrital de Paucarpata, donde la nómina liderada por Giancarlo Quiroz Ramos se impuso con 3 de 5 votos de sus delegados a la lista del excandidato al Congreso, Óscar Belizario Umaña. Para la Municipalidad de Majes, Víctor Quisca Yucra derrotó en las urnas a Julio Calsina Ortiz y será el candidato distrital.

Por su parte, en Acción Popular, para la Municipalidad Provincial de Arequipa, Andrés Eliseo Risueño Portugal derrotó con el voto de 8 delegados a la lista de Manuel Alonso Castro Torres.

Por su parte, Fuerza Arequipeña tuvo que someter a votación la elección de 2 candidatos a municipios provinciales y 3 a municipios distritales. No obstante, solo en el caso de la Municipalidad Distrital de Cayma se conoce al candidato a la alcaldía, donde Javier Richard Palma Arredondo ganó las primarias con el voto de 8 delegados, por encima de la lista liderada por Rodolfo Aquepucho Hacha.

Para los casos de las municipalidades provinciales de Arequipa y Camaná, así como los municipios de Miraflores y Mariano Melgar, Fuerza Arequipa inscribió nóminas con libre designación para el cargo de alcaldes.

Tras esta etapa, el 1 de junio será la fecha límite para que se proclamen a los ganadores de las primarias, siguiendo a ello el periodo de inscripción de candidatos ante el Jurado Nacional de Elecciones hasta el 16 de junio.