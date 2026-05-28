La defensa legal de Dina Boluarte comunicó que el Ministerio Público dispuso el archivo de la investigación seguida contra la expresidenta por el presunto delito de falsedad genérica, vinculado a la firma de normas oficiales durante el periodo posterior a una intervención médica en 2023.

Mediante un comunicado difundido por el abogado Juan Carlos Portugal, se señaló que la investigación apuntaba a que la presidenta habría “simulado la autenticidad” en la firma de documentos oficiales entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, lapso en el que —de acuerdo con la tesis fiscal— habría estado imposibilitada físicamente luego de una intervención quirúrgica.

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La defensa detalló que el archivo del caso se basa en tres elementos principales. El primero de ellos indica que las firmas cuestionadas fueron sometidas a una pericia grafo técnica, la cual determinó que correspondían efectivamente “a su puño y letra”.

Como segundo argumento, el abogado precisó que no existía “mandato o prescripción médica” que dispusiera alguna restricción para que Boluarte ejerciera funciones durante dicho periodo.

Luego, la defensa señaló que la evidencia documental y testimonial reunida acreditó la “participación activa” de la exjefa de Estado en las decisiones gubernamentales tomadas dentro del periodo comprendido por la investigación.

El caso se originó tras cuestionamientos sobre las actividades oficiales de Dina Boluarte en los días posteriores a una intervención médica, lo que generó debate político y solicitudes de investigación por parte de distintos sectores.