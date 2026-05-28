“La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases”, así lo señala el Manifiesto del Partido Comunista.

Karl Marx mencionaba que existen dos grandes clases: la burguesía y el proletariado.

Es decir, que en la sociedad hay grupos con gran poder económico y otros que trabajan para ellos.

Hoy, en su intento por llegar a la Presidencia, el candidato Roberto Sánchez y representantes del partido Juntos por el Perú (JP) apelan a ese discurso mediante el uso de factores raciales, sociales y culturales para justificar un enfrentamiento entre peruanos y alentar la división.

De acuerdo con sus presentaciones revisadas por Correo, apelan constantemente a la exclusión, a las zonas rurales o a no formar parte de la élite (ver infografía).

Estos son algunos mensajes de representantes de Juntos por el Perú en la lucha de clases. (Infografía: Diario Correo)

EL PRIMERO

A principios de febrero, el candidato presidencial Roberto Sánchez dijo durante una actividad que JP es liderado por el expresidente Pedro Castillo.

“La figura de Pedro Castillo no solo sufrió el arrebatamiento popular, sino también el desprecio y discriminación de las élites limeñas y económicas que vienen gobernando con esa Constitución mafiosa”, aseguró.

Un mes después usó un discurso similar para decir que “la élite mafiosa de Lima” despreció a un campesino, rondero y agricultor.

“Odian este sombrero, porque es identidad de ese pueblo milenario”, sostuvo.

En una reciente entrevista con una radio local, Sánchez Palomino respondió a quienes lo cuestionan por el uso del sombrero, símbolo que caracterizó a Pedro Castillo durante la campaña, proveniente de Chota (Cajamarca).

“En realidad es un debate de discriminación, de eliminación del símbolo y la figura. Nosotros somos ese pueblo de los pobres y excluidos que nos ha traído acá y la academia y la opinología no lo entiende aún”, respondió.

Analí Marquez, candidata a la primera vicepresidencia de JP, sigue la misma línea.

En un actividad partidaria a principios de mes, aseguró que se pretende desconocer los votos de millones de peruanos.

“Hemos elegido un candidato del pueblo. Hemos sido víctimas de maquinación, de discriminación, porque no cree que el pueblo tiene derecho a llegar a Palacio”, sostuvo.

Analí Marquez aseguró que se pretende desconocer los votos de millones de peruanos. (Foto: Imagen adjunta en informes de representación Sánchez)

La exministra e integrante del equipo de JP, Anahí Durand, comparó la elección actual con la gestión de Castillo.

“El momento político que se abrió el 2021 con la elección de Pedro Castillo conmocionó tanto a las clases dominantes que se sacaron la careta. Si en algún momento disimulaban su racismo y clasismo hoy lo exhiben sin pudor”, indicó.

Mientras que Ernesto Zunini, virtual diputado, consideró que se quiere desconocer el “derecho a elegir de los provincianos”.

“Hay un discurso de exclusión y de discriminación en un sector de nuestra clase política”, sostuvo.

Ernesto Zunini, virtual diputado, consideró que se quiere desconocer el “derecho a elegir de los provincianos”. (Foto:GEC)

CONSTANTE

Sin duda, el personaje que más veces apeló al discurso de la división de clases es Brígida Curo, candidata a la segunda vicepresidencia de JP.

Durante una entrevista en el programa Pachamama Radio, Curo consideró que “el voto popular” se encuentra simbólicamente encerrado en la cárcel, en referencia a la condena que cumple el expresidente Castillo.

Culpó de eso a “la política corrupta y racista”.

En una reciente actividad en el Barrio Chino (Ica), consideró que ellos son “hijos de nuestra patria”.

“Tenemos que recuperar la soberanía del país. Esta política racista y clasista se han enquistado en Ejecutivo y Legislativo. El pueblo llora porque está olvidado. Nos han llamado terroristas pero somos hijos del pueblo”, aseguró.

Mientras que el 26 de mayo en Manchay, se refirió, nuevamente, “a la clase racista y clasista”.

“Ellos nos desprecian, nos denominan indios, cholos, dicen que no podemos ser gobiernos, pero desde las provincias, desde las comunidades en el Perú profundo, tenemos que representarnos”, enfatizó.

Brígida Curo (izquierda) es la que más veces ha utilizado el discurso de clases. (Foto: Redes Roberto Sánchez)

ANÁLISIS

Para el analista político César Campos, a lo largo de los últimos años, la izquierda se ha encargado de fabricar una narrativa para generar enfrentamientos.

“Con la costa quieren establecer un muro de distanciamiento en base a criterios no sociales, sino raciales”, indicó.

En diálogo con Correo, el experto dijo que le sorprende el justificante de JP sobre la división entre Lima y regiones, pues la mayoría que reside en la capital del Perú, proviene del interior del país o tiene ascendencia andina.

“Ellos han establecido ese paradigma para consolidar ese enfrentamiento y para fomentar una propuesta autonomista que es el caso de Puno, que está muy contagiado de Evo Morales”, indicó.

Asimismo, Campos señaló que JP habla de “élites limeñas” sin considerar que esas élites cambiaron de acciones, pues ahora los que se encuentran en esos segmentos son los mineros ilegales que mueven mucho dinero.

“Se aprueban constantemente ampliaciones del Reinfo para los ilegales, ellos son una élite, los que forman parte del narcotráfico también son una élite y la tata de personas. A lo largo delos años se ha invertido el enfoque y los valores, de tal manera que esa predica ha tenido éxito y ha calado al interior del país”, apuntó Campos.