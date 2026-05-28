Efectivos policiales de la comisaría distrital de Querecotillo detuvieron a dos sujetos sindicados como presuntos integrantes de la banda delincuencial “Los Terribles de Bellavista” a quienes les hallaron una mochila con una laptop y otras pertenencias que habían sido robadas a una joven en la provincia de Sullana.

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La intervención policial fue realizada en la transversal Ramón Castilla la cual permitió la captura de dos sujetos de 23 y 25 años de edad. Tras realizarles el registro personal correspondiente, los agentes hallaron en su poder las pertenencias que le habían sido sustraídas a la víctima, de 26 años.

Ante esto, ambos detenidos fueron trasladados a la dependencia policial del sector para iniciar las investigaciones de ley en coordinación con el representante del Ministerio Público de esta provincia.