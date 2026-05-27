Diversos transportistas expresaron su malestar por la presencia de huecos en la carretera Panamericana Norte, en el tramo entre Sullana y el distrito de Ignacio Escudero, en la provincia de Sullana, lo cual pone en peligro sus vidas y causa el deterioro de sus vehículos.

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Señalaron que estos se registran a la altura del centro poblado La Quinta, el sector La Segunda, los centros poblados de Mallares, La Golondrina y Ventarrones, y otros tramos de esta transitada vía donde circulan a diario hacia sus centros de labores, viviendas y parcelas.

“Estos huecos en la Panamericana están desde hace tiempo y se siguen haciendo más grandes con el paso de las lluvias. A veces vemos que refaccionan o parchan estas zonas, pero otra vez se vuelven a abrir”, señaló el transportista Javier Siancas Checa, quien lleva circulando en su taxi colectivo por esta ruta desde hace más de 23 años.

Indicó que, en vez de parcharlas con asfalto, pidió que deberían construirlas con losas de concreto para que no se deterioren constantemente, como viene ocurriendo tras las lluvias.

Asimismo, los conductores lamentaron que el mal estado de la vía acelera el deterioro de sus unidades. “Al caer en estos baches, la dirección, la amortiguación, los palieres y los terminales son los que más sufren. También el chasís. En mi caso, si antes le hacía mantenimiento cada seis meses, ahora por culpa de los huecos tengo que llevar mi carro al mecánico cada tres meses”, añadió Siancas.

En tanto, actualmente Provías viene reparando un sector de la carretera Panamericana Norte, en el centro poblado de Mallaritos, distrito de Marcavelica. Ante esto, los vehículos deben circular por un solo carril señalado por personal obrero, mientras duren los trabajos.