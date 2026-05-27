El Gobierno nacional prepara un subsidio de hasta S/4 por galón de combustible dirigido principalmente al transporte interprovincial de carga y al transporte público en Arequipa, medida que alcanzaría a las empresas del Sistema Integrado de Transportes (SIT), según informó el presidente de la comisión de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) José Suárez.

El concejal indicó que el beneficio sería aprobado mediante decreto supremo a fines de este mes y que busca reducir el impacto del alza del combustible en los costos operativos de los transportistas. “Nos han comunicado que a fin de mes está saliendo el decreto supremo por el cual están subsidiando el costo del combustible”, dijo.

FALTA

Sin embargo, Suárez señaló que todavía no se ha detallado cuántos galones serán cubiertos ni el tiempo de vigencia de la medida y aún no existe certeza sobre todos los sectores que serán incorporados en el decreto supremo, por lo que no pudo confirmar si el beneficio también alcanzará a los taxistas.

No obstante, Suárez sostuvo que el subsidio no necesariamente implicará que el pasaje urbano vuelva a costar S/1. Explicó que las empresas concesionarias del SIT vienen solicitando una actualización tarifaria desde el año 2023 debido al incremento sostenido de sus costos operativos y del combustible.

“El contexto era que no había transporte. Que estaban cobrando S/1.50. Escolares, niños, adultos mayores, jóvenes, trabajadores, estaban dejados tirados en los paraderos y no había transporte. Entonces lo que se hizo es resolver la situación”, declaró.

Asimismo, indicó que existen informes previos de Promovilidad y recomendaciones técnicas que señalaban que el costo del pasaje se encontraba retrasado frente a los gastos reales del servicio. En ese sentido, remarcó que la eventual publicación del subsidio deberá ser evaluada.