En el segundo día del paro agrario, los agricultores de Piura radicalizaron sus medidas arrojando arroz sobre la carretera, en rechazo ante la caída de los precios del cereal en el mercado nacional. Ellos exigen la presencia del presidente de la República, así como de los ministros de Agricultura y Economía para establecer una mesa de diálogo que brinde una solución definitiva a la crisis de este sector.

[PUEDES VER: Incautan 906 kilos de alcaloide de cocaína valorizados en 154 millones de soles]

Los agricultores tomaron la carretera Piura-La Legua, en el sector El Trébol, donde arrojaron arroz en cáscara, como protesta para expresar su malestar y exigir un precio justo.

“¡Que viva el agro!”, señalaron los agricultores, mientras uno de ellos arrojaba el arroz y lo esparcía con una palana. “Lo que pedimos es un precio justo para el arroz”, “No queremos más abusos”, manifestaron ofuscados en el segundo día del paro agrario en esta zona norte del país.

Mientras en el caserío San Antonio, ubicado en la carretera Panamericana, entre Piura y Lambayeque, la Policía se enfrentó a los agricultores e intentaron reprimirlos con bombas lacrimógenas.Tras ello, según reportaron, algunas personas resultaron afectadas y tuvieron que ser cargadas en hombros hacia viviendas cercanas para recibir atención.

Personal de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Prevención del Delito de Piura llegaron a la zona y evaluaron la situación tras dialogar con los agricultores y pobladores. También lo hizo ambulancias y personal SAMU, que llegaron al lugar de los hechos para brindar el apoyo respectivo.

En este segundo día, los agricultores bloquearon el trébol en el cruce de la carretera Piura-Catacaos. También lo hicieron en Sechura, La Unión y otros sectores del Bajo Piura. Además, la vía fue interrumpida en el kilómetro 13 de la carretera Sullana-Tambogrande.

Mientras en la provincia de Sullana, la carretera Panamericana fue bloqueada en el centro poblado La Golondrina (distrito de Marcavelica) y en el puente La Manuela del distrito de Ignacio Escudero, en el tramo Sullana-Talara.

En estas zonas, algunos conductores de miniván y automóviles se arriesgaron a transitar por vías carrozables y cerca de un canal de regadío para trasladar a los pasajeros.

Ante esta situación, efectivos policiales tuvieron que resguardar las vías alternas en La Golondrina y otros sectores de la zona para despejar a sujetos que se aprovechaban, colocando piedras en los desvíos para cobrar sumas de dinero a los choferes a cambio de permitirles el paso, así como prevenir otros hechos delincuenciales.

El fiscal Kevin Antón Siancas, de la Fiscalía de Prevención del Delito de Sullana, recorrió junto a la Policía estos tramos interrumpidos para verificar la situación con los lugareños, agricultores y autoridades.

Asimismo, esta medida afectó a los pasajeros que tuvieron que hacer transbordos o caminar varios kilómetros, y provocó largas filas de vehículos varados.

En tanto, Rogelio Silva, presidente de la Federación de Agricultores Piura-Tumbes, exigió la presencia de ministros. “Primero, tiene que ser el ministro de Agricultura y ministro de Economía (quienes lleguen) para ver cómo se soluciona este problema, y al mismo tiempo el presidente. Queremos tener una mesa de diálogo para poder darle solución al problema”, señaló.