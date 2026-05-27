El músico cubano Alain Pérez ofrecerá su primer concierto estelar en el Perú el próximo sábado 30 de mayo de 2026.

La presentación se realizará en el Centro de Convenciones Maracaná, en Jesús María, y marcará la primera visita del artista a Lima acompañado de su orquesta completa.

El espectáculo forma parte de “La Fiesta Tour” y contará con producción de Inquieta Cultural y ejecución de Womands Production.

Un referente de la música latina contemporánea

Alain Pérez es considerado uno de los músicos cubanos más reconocidos de su generación.

A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como bajista, cantante, compositor, productor, multiinstrumentista y director de orquesta.

El artista fue ganador del Latin Grammy y recientemente recibió nominaciones a los Grammy Awards y Latin Grammy por su álbum “Bingo”.

Su propuesta musical integra sonidos de la tradición cubana con elementos del jazz, flamenco y ritmos afrolatinos.

El concierto incluirá clásicos y repertorio propio

La presentación en Lima incluirá composiciones representativas de la carrera de Alain Pérez y versiones de clásicos de la música cubana reinterpretados desde su estilo personal.

El evento también contará con la participación especial del cantante peruano Coti Loyola, invitado para esta fecha en la capital.

La llegada del músico ocurre durante una pausa de su gira internacional antes de continuar con presentaciones en Europa y Estados Unidos.

Una producción de Inquieta Cultural

El concierto es organizado por Inquieta Cultural, proyecto enfocado en promover experiencias musicales y acercar al público local a artistas internacionales en formatos de producción especializada.

Según los organizadores, la elección de Alain Pérez responde a la propuesta curatorial orientada a figuras representativas de la música latina contemporánea.

Entradas y detalles del evento

Fecha: sábado 30 de mayo de 2026

Lugar: Centro de Convenciones Maracaná — Jesús María, Lima

Entradas: disponibles en Ticketmaster Perú