Roberto Sánchez, su partido y el equipo técnico que reclutó para el debate del domingo último deben tener la cara bien dura como para salir a dar lecciones en materia de Salud Pública o a criticar al partido rival que no es gobierno hace 26 años, cuando la gestión de Pedro Castillo –la que reivindican como si este inepto y golpista hubiera sido el salvador del país–, fue un verdadero desastre que en nada contribuyó a que los peruanos más pobres tengan acceso a una atención digna.

La gestión en Salud de Castillo ha pasado a la historia por haber puesto como ministro del sector nada menos que a Hernán Condori Machado, quien recetaba “aguas arracimadas” para combatir diferentes males. En otras palabras, era un vendedor de “brebajes mágicos” que no tenían el menor respaldo científico. Este personaje que a las pocas semanas de jurar al cargo fue censurado por el Congreso, fue el que relevó precisamente a Hernando Cevallos, quien en el debate sacó cara por el desastre que hizo el golpista en la materia.

Pero lo más vil y cruel que hizo la administración de Castillo en Salud fue jugar con la ilusión de los niños con cáncer y de sus familias. Fue el nefasto día de mayo de 2022 en que el entonces presidente apareció en el patio de Palacio de Gobierno al lado de ese esperpento apodado “Chibolín”, hoy preso en Lurigancho, afirmando que había un presupuesto de más de 4 mil millones de soles para atender sus necesidades. Todo era un cuento, un show para las cámaras. No había ni un centavo para tal fin.

El “técnico” Cevallos no tiene sangre en la cara para venir a defender por lo que hizo Castillo en Salud Pública. Por un lado lo botó a la calle para poner al de las “aguas arracimadas” por evidente imposición de Vladimir Cerrón, mientras seguíamos pagando las secuelas de la pandemia que se había llevado la vida de más de 220 mil peruanos; e hizo mofa de niños con cáncer y sus familias a las que llevó a Palacio de Gobierno para que lo aplaudan por engañarlos.

Esto es el castillismo que también nos trajo en la plancha presidencial a Dina Boluarte, la que rifó el Ministerio de Salud y Essalud a los amigos y ayayeros de César Acuña, que terminaron de hundir los servicios públicos a los que acude la gente más necesitada que tiene que esperar meses para una cita o una operación “de urgencia”. Los cinco años del comunismo ganador del 2021, han sido perdidos como para tropezar con la misma piedra que con sombrero incluido, hoy tiene el rostro de Roberto Sánchez.