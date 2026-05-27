La Carretera Central continúa siendo una de las vías más peligrosas y saturadas del país, según advirtió el presidente de la asociación de transportistas de carga pesada, Walter Solano. El dirigente señaló que la actual vía fue diseñada hace 93 años para soportar apenas 3 mil vehículos diarios, pero hoy supera los 8 mil entre ida y vuelta. “Antes circulaban camiones de 10 o 20 toneladas, ahora el 90 % supera las 30 toneladas”, afirmó.

Solano precisó que los tramos más críticos se ubican entre Chosica y Ticlio, donde constantemente se registran accidentes y paralizaciones del tránsito.

“Ticlio, cuando nieva, suspende el tráfico; de igual manera cuando hay accidentes”, sostuvo. Además, remarcó que los puentes de la carretera fueron construidos para soportar bajo tonelaje y actualmente trabajan al límite de su capacidad.

El dirigente aseguró que la Carretera Central es la vía más importante y también la más peligrosa del país debido al constante tránsito de alimentos, combustibles y minerales provenientes de la macrorregión centro.

“Superan los 500 fallecidos al año, sin considerar los que quedan lisiados”, alertó.

Frente a esta situación, Solano planteó como medida inmediata la ampliación de curvas peligrosas y, a mediano plazo, la construcción de la Nueva Carretera Central de cuatro carriles.

“La actual carretera ya colapsó y necesita una alternativa moderna”, enfatizó.

Transportistas y empresas consideran que la mejora de la infraestructura vial es una necesidad urgente para reducir accidentes, garantizar la conectividad y evitar que el crecimiento del transporte se tope con una carretera que ya no responde a la demanda actual.