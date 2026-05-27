El obrero Mario Hermogenes Ninataype Arapa, de 41 años, se debate entre la vida y la muerte en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Honorio Delgado Espinoza donde se encuentra internado tras ser acuchillado al interior de una vivienda ubicada en el distrito de Paucarpata, donde estuvo reunido con su expareja y su acompañante quienes fueron detenidos por la PNP.

La familia de la víctima denunció que la mañana del ultimo domingo, el trabajador salió de su vivienda y al parecer se habría reunido con Silvia Hareth Mazza (46) y Pedro Manuel Chire Chire (55) en la vivienda ubicada en la Av. Argentina N° 709, distrito de Paucarpata donde la mujer y su acompañante tuvieron un altercado con Mario Ninataype a quien terminaron hiriéndolo de gravedad en el abdomen.

Serenos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata encontraron al trabajador sangrando en la puerta de la vivienda de su expareja, por lo que procedieron a evacuarlo hacia el nosocomio regional; en tanto que la mujer y su acompañante quedaron detenidos.