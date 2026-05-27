La Municipalidad de Lima realizará el Festival de la Papa Nativa del 29 al 31 de mayo, entre las 9:00 a.m. y las 8:00 p.m., en el Parque de la Exposición, en el marco de las actividades por el Día Nacional de la Papa.

Como parte del evento, la firma peruana De Cajón Destilados anunció su participación con una propuesta orientada a la revalorización de la papa amarilla de Ambo, provincia ubicada en la región Huánuco, utilizada como base para la elaboración de vodka y gin artesanal premium.

La empresa señaló que busca impulsar la cadena de valor del tubérculo andino mediante productos con reconocimiento internacional y elaborados con insumos peruanos.

Destilados elaborados con papa amarilla de Huánuco

Según la marca, la materia prima utilizada proviene de agricultores de Ambo, quienes han cultivado papa amarilla durante generaciones. La compañía indicó que el crecimiento de la demanda permite generar un mercado estable para los productores de la zona.

Entre sus productos destaca De Cajón Vodka, elaborado con 8,8 kilogramos de papa amarilla por botella y sometido a un proceso de 21 destilaciones en platos de cobre. La bebida obtuvo la Doble Medalla de Oro en el New York Spirit Competition 2024.

Asimismo, De Cajón Gin incorpora 21 botánicos peruanos con perfil aromático cítrico y notas amazónicas. Ambos productos son presentados en envases de vidrio fabricados en Francia.

La firma también comercializa Siembra Vodka, una línea blend de papa amarilla orientada a una mayor cobertura de mercado.

Presentarán botellas de colección regionales

Durante el festival, De Cajón Destilados realizará la presentación oficial de las primeras botellas regionales de colección de Siembra Vodka.

Las ediciones estarán dedicadas inicialmente a Cusco, Ica y Ayacucho, con diseños inspirados en paisajes, danzas y patrimonio cultural de cada región.

La empresa informó además que sus productos actualmente se encuentran disponibles en Wong, Metro, Almacenes Vega, Candy y tiendas Listo! de Primax.

Los asistentes al festival podrán adquirir las bebidas con descuentos exclusivos válidos únicamente durante los días de feria.