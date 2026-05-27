Los alcaldes distrital de Yanahuara, Sergio Bolliger Marroquín, y de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes, fueron declarado como infractores a la neutralidad por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 2, por apoyar candidaturas al Congreso bicameral en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Respecto a Sergio Bolliger, el expediente abierto por el JEE Arequipa 2 abarca varios momentos, desde su participación en el arribo a Arequipa del candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, en dos ocasiones hasta sus declaraciones a medios de comunicación a favor de las candidaturas de Christian Aranda y Ricardo Ramírez del Villar.

Para los miembros del JEE Arequipa, aunque en sus descargos la autoridad refirió que solicitó licencia para recibir al candidato presidencial, esto no lo ampara para no cumplir con el principio de neutralidad.

En cuanto a sus declaraciones a favor de dos candidatos de su misma agrupación política, para el órgano electoral estas reflejan un mensaje de respaldo y apoyo, aunque se hayan dado en un contexto de una entrevista.

UNO MÁS

En el caso de Manuel Vera, el hecho se remonta al 8 de abril, cuando la autoridad participó de una actividad política del entonces candidato a la Cámara de Senadores (distrito único), Marco Falconi, de País Para Todos, en donde llamó a votar por el referido aspirante a senador.

En sus descargos, el edil de Cerro Colorado argumentó que aquel día se encontraba en periodo vacacional, el cual solo fue dado por un día. Para el colegiado del JEE Arequipa 2, el periodo vacacional no exime a la autoridad de respetar el principio de neutralidad y Vera Paredes no negó el haber dado su apoyo a Falconi.

En ambos casos, los actuados fueron remitidos al Ministerio Público, la Contraloría y los respectivos municipios para que actúen conforme a sus obligaciones.