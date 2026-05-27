Profundo pesar ha causado en Chincha el fallecimiento del médico cirujano Segundo Sánchez Saravia, recordado no solo por su trayectoria profesional en el campo de la salud, sino también por haber formado parte de los primeros locutores de Radio Satélite en la década de los 90.

Destacado profesional

Sus restos fueron velados en la Prolongación Maurtua 379, en Chincha Alta, hasta donde llegaron familiares, amigos, colegas y vecinos para acompañar a la familia Sánchez Saravia y darle el último adiós. Las muestras de cariño y condolencias se han multiplicado en redes sociales, donde muchas personas han compartido recuerdos y mensajes resaltando su calidad humana.

Segundo Sánchez Saravia inició su vínculo con la radio en su juventud, cuando participó como locutor en Radio Satélite mientras culminaba sus estudios profesionales. Quienes compartieron cabina con él lo recuerdan como una persona carismática, de trato amable y con gran vocación de servicio, cualidades que posteriormente también marcaron su carrera como médico.

Con el paso de los años, se consolidó como un profesional apreciado por sus pacientes y colegas, manteniendo siempre una personalidad cercana y alegre. En los últimos tiempos también era conocido por compartir su gusto por el canto a través de redes sociales, donde publicaba interpretaciones musicales que eran bien recibidas por sus amistades y seguidores.

Desde Radio Satélite, emisora donde dio sus primeros pasos en la comunicación, expresaron públicamente su pesar por la pérdida de quien consideran parte importante de la historia de la estación. El fundador de la emisora, abogado Herbert Martínez García, así como el gerente y conductor de prensa Herbert Martínez Carbajal y el equipo periodístico, hicieron llegar sus condolencias a la familia.

Durante el velatorio, amigos cercanos destacaron que Sánchez Saravia será recordado como un hombre sencillo, humilde y solidario, siempre dispuesto a brindar apoyo a quienes lo necesitaban. “Gracias por ser un gran hijo, esposo, hermano y amigo”, señalaron algunos familiares en emotivos mensajes difundidos tras conocerse su partida.

El sepelio de Segundo Sánchez Saravia se realizó ayer a la 1:30 de la tarde en el cementerio general de Chincha Alta, donde familiares y amistades le darán el último adiós.

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