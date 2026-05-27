La Municipalidad Provincial de Chanchamayo vuelve a estar en el ojo de la tormenta. La mañana de ayer, representantes de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional del Perú, a través de la Seincri, realizaron una nueva intervención en las instalaciones de la comuna, en medio de presuntas irregularidades detectadas en la actual gestión municipal a cargo de Hermenegildo Navarro.

La diligencia se concentró en la oficina de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, donde las autoridades solicitaron diversa documentación e información relacionada con trámites administrativos y uso de recursos públicos.

Durante varias horas, fiscales, policías y personal de control revisaron archivos físicos y equipos informáticos dentro de las oficinas municipales.

Tras culminar la diligencia, los documentos recopilados y discos duros fueron lacrados para dar inicio al peritaje técnico correspondiente, el cual permitirá determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.

Se trata de la segunda intervención realizada a la Municipalidad Provincial de Chanchamayo en las últimas semanas, situación que ha generado preocupación e incertidumbre entre la población chanchamaína, que exige transparencia y una pronta aclaración de los hechos investigados.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad municipal emitió un pronunciamiento oficial sobre las graves sospechas que hoy rodean a la gestión edil.