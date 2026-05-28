Desde tempranas horas, se desarrolló una jornada integral de limpieza y fumigación en el Mercado Ferial N.° 2 “Eduardo Chávez Risco”, en la provincia de Pisco, como parte de las acciones de higiene y salubridad impulsadas en coordinación con la Municipalidad Provincial.

Limpieza general

Las labores comenzaron alrededor de las 6:00 de la mañana y obligaron a suspender temporalmente la atención al público durante toda la jornada, medida que había sido anunciada previamente.

Durante la intervención, cuadrillas integradas por personal administrativo, trabajadores del mercado y comerciantes realizaron trabajos de baldeo, limpieza de techos, desinfección y fumigación en los diferentes sectores del centro de abastos.

Las acciones incluyeron también procesos de desratización y control de insectos con el objetivo de mantener condiciones adecuadas de higiene y evitar la proliferación de plagas.

“Estas actividades forman parte de las acciones programadas para mantener la higiene y salubridad dentro del mercado y ofrecer un ambiente más seguro para comerciantes y consumidores”, explicó Marilú, secretaria administrativa del mercado.

Las labores también fueron apoyadas por una cisterna municipal, que permitió realizar el baldeo de las diferentes zonas del mercado. Los pasadizos y áreas comunes quedaron en mejores condiciones luego de la jornada de mantenimiento y desinfección.

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