Pasar de mañanas frías y nubladas a tardes con radiación solar intensa se ha convertido en una situación frecuente en varias ciudades del Perú.

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Lima continúa registrando niveles altos de radiación ultravioleta, mientras que el Ministerio de Salud (Minsa) advierte que los cambios bruscos de temperatura pueden afectar la hidratación natural de la piel.

Especialistas señalan que esta variación climática puede generar resequedad, exceso de brillo y aparición prematura de líneas de expresión.

Recomiendan fórmulas ligeras e hidratantes

Diana Gaitán, gerente de Marketing de Avon Mercado Andino, explicó que las rutinas faciales deben adaptarse a las condiciones climáticas variables.

“Los cambios bruscos de temperatura suelen desestabilizar la piel, provocando tirantez por la mañana y exceso de brillo al mediodía”, indicó.

La especialista señaló que actualmente los consumidores buscan fórmulas ligeras que hidraten profundamente sin dejar sensación grasosa.

Entre los ingredientes destacados mencionó el ácido hialurónico y el Protinol, componentes utilizados en la línea Anew de Avon.

Tres recomendaciones para cuidar el rostro

Avon compartió tres recomendaciones para mantener la hidratación facial frente al frío y al sol:

1. Aplicar un sérum hidratante por la mañana

El primer paso recomendado es utilizar un sérum de rápida absorción después de la limpieza facial. La marca destacó el Anew Sérum Hidratación y Relleno, formulado con ácido hialurónico al 3.5 %.

2. Sellar la hidratación con gel-crema

Para proteger la piel durante el día, la empresa recomienda utilizar una crema ligera que ayude a mantener la hidratación sin generar sensación oleosa.

Según Avon, el Gel Crema Facial Anew Hidratación y Relleno ofrece hasta 72 horas de hidratación continua.

3. Aplicar mascarillas de rehidratación

Como complemento, la marca sugirió usar mascarillas hidratantes tres veces por semana para reforzar la hidratación del rostro en temporadas de cambios climáticos intensos.

La Anew Mascarilla Hidratación y Relleno, según la compañía, actúa en 10 minutos y no requiere enjuague.

Tendencia hacia rutinas prácticas y funcionales

Diana Gaitán señaló que las consumidoras priorizan actualmente rutinas rápidas y funcionales adaptadas al ritmo diario.

“El cuidado de la piel ya no se trata de usar rutinas eternas o pesadas, sino de entender cómo el entorno nos afecta día a día”, concluyó.