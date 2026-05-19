Un incendio registrado durante la madrugada de ayer en el Mercado Ferial N.° 1 de Pisco generó momentos de tensión y preocupación entre comerciantes y vecinos de la zona, luego de que varios puestos comerciales resultaran afectados por el fuego.

Puestos calcinados

De acuerdo con la información preliminar, al menos siete puestos dedicados a la venta de zapatos, ropa y productos naturales sufrieron daños tras el siniestro. El hecho dejó sin fluido eléctrico a gran parte del centro de abastos, mientras personal voluntario de los bomberos y las autoridades competentes iniciaron las investigaciones.

Tras el incendio, personal de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Pisco llegó al recinto para realizar la evaluación de daños y, con el uso de maquinaria pesada, se removió los desechos.

El equipo técnico indicó que el siniestro se originó debido al uso de cables mellizos. Considerando esa causa, se recomendó a los comerciantes acogerse a las inspecciones que realiza el municipio y acatar las recomendaciones.

Asimismo, luego de la evaluación de daños que realizaron los técnicos de Defensa Civil en el mercado número 1, los comerciantes del centro de abasto dialogaron con el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes.

Los afectados se comprometieron a seguir, meticulosamente, las recomendaciones de los especialistas.

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