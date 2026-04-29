Las acciones de control por parte de la Municipalidad Provincial de Pisco continuaron esta semana con operativos en distintos puntos de la ciudad, enfocados en el ordenamiento del comercio y la verificación de licencias.

Orden público

El martes 28 de abril, el equipo de fiscalización recorrió el mercado N.° 2, donde notificó a comerciantes que venían alterando el orden público, según información oficial. Posteriormente, los inspectores se trasladaron al mercado N.° 1 con el objetivo de despejar el pasadizo central, buscando prevenir incidentes y facilitar el tránsito de los compradores.

Las intervenciones forman parte de una serie de operativos iniciados un día antes. El lunes 27 de abril, los fiscalizadores dispusieron la clausura temporal de un local de matizados ubicado en la calle 4 de Julio, tras constatar que operaba sin la autorización municipal correspondiente para su actividad.

De acuerdo con lo señalado, las autoridades locales continuarán con este tipo de acciones en distintos sectores de la provincia, con el fin de reforzar el cumplimiento de las normas y mantener el orden en espacios públicos y comerciales.

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