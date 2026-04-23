Un operativo conjunto de fiscalización se llevó a cabo con la participación de agentes de la Policía Municipal de la Municipalidad Provincial de Pisco, como parte de las acciones orientadas a reforzar el orden y el cumplimiento de las normas de seguridad en establecimientos comerciales.

Operativo municipal

La intervención se concentró en la calle 4 de Julio, donde varios locales fueron notificados y clausurados de manera temporal tras detectarse diversas irregularidades. Entre las principales observaciones figuran la falta del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y la presencia de extintores vencidos, condiciones consideradas de riesgo para trabajadores y clientes.

Según informaron los fiscalizadores, los responsables de los establecimientos intervenidos cuentan con un plazo determinado para subsanar las observaciones detectadas. “Se han identificado incumplimientos que comprometen la seguridad. Los propietarios han sido notificados y deberán levantar las observaciones en los próximos días para poder reanudar sus actividades”, indicó uno de los agentes participantes en el operativo.

Durante la jornada, también se verificaron condiciones generales de funcionamiento y se brindaron recomendaciones a los comerciantes sobre el cumplimiento de la normativa vigente.

Las autoridades locales adelantaron que estos operativos continuarán en distintos puntos de la ciudad como parte de una estrategia para garantizar espacios más seguros y ordenados en Pisco.

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