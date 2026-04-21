En el marco del Decreto Supremo N.º 038-2026-PCM, que declara el estado de emergencia en la provincia de Pisco, se desarrolló una reunión de los comités de coordinación liderada por el jefe de la Región Policial Ica, General PNP Carlos Raúl Roque Palomino.

Por la seguridad

Como parte de las acciones del estado de emergencia, el alcalde Pedro Fuentes participó en la reunión y en su intervención, el burgomaestre detalló las medidas de control aplicadas a establecimientos nocturnos por el equipo municipal en las últimas semanas.

Durante la sesión, el alcalde expuso avances en materia de seguridad ciudadana, destacando la ejecución de patrullajes integrados, operativos conjuntos y el uso de herramientas tecnológicas para la lucha contra el delito.

Del mismo modo, desde la Región Policial Ica, se informó la detención de 288 personas requisitoriadas, la desarticulación de 31 bandas criminales y la incautación de más de 21 armas vinculadas a delitos como extorsión y sicariato.

Asimismo, se fortalecieron las acciones de inteligencia, permitiendo identificar zonas críticas y mejorar la respuesta operativa frente a la criminalidad.

Las intervenciones se realizan de manera articulada entre la Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas, serenazgo y entidades como SUNAT, SUTRAN, SUCAMEC y Migraciones, generando un impacto significativo en la seguridad de la provincia.

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