En el auditorio del Gobierno Regional de Ica, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), con el objetivo de informar sobre los resultados del Estado de Emergencia en la provincia de Pisco, declarado mediante el Decreto Supremo 004-2026-PCM.

Resultados de la medida excepcional

El evento contó con la participación del Vicegobernador Regional de Ica, el gerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres, el jefe de la Región Policial Ica, el Prefecto Regional y otras autoridades locales, quienes se comprometieron a continuar con la restitución del orden y la seguridad en la provincia.

Durante el periodo de vigencia del Estado de Emergencia, las acciones coordinadas entre la Policía Nacional, el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) y los gobiernos locales permitieron alcanzar resultados significativos: Desarticulación de 9 bandas criminales que operaban en la provincia. Intensificación de patrullajes disuasivos motorizados en zonas estratégicas. Operativos de control de identidad en paraderos, mercados y centros comerciales.

Estas intervenciones han sido clave para recuperar el control territorial y enfrentar delitos de alto impacto como sicariato, extorsión y tráfico ilícito de drogas, devolviendo mayor seguridad y tranquilidad a la ciudadanía.

La jefatura de la Región Policial Ica informó que ha solicitado la ampliación del Estado de Emergencia por 60 días adicionales, con el objetivo de consolidar los avances obtenidos y prevenir que las organizaciones delictivas se reorganicen.

Al finalizar, el CCO elevará un informe detallado a la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial, asegurando la transparencia y seguimiento de las acciones implementadas.

