El Gobierno del Perú declaró oficialmente en estado de emergencia a la provincia de Pisco, en el departamento de Ica, por un periodo de 60 días calendario, como respuesta al incremento de la criminalidad organizada y los delitos violentos que vienen afectando la seguridad ciudadana. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 004-2026-PCM, publicado ayer 9 de enero de 2026 en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.

Estado de emergencia

Según lo establecido en la norma, la decisión se sustenta en la grave alteración del orden interno ocasionada por el aumento de hechos delictivos como homicidios y extorsiones, lo que representa una amenaza directa a la vida y al patrimonio de la población. El Ejecutivo acudió a los artículos 44 y 137 de la Constitución Política, que obligan al Estado a garantizar la seguridad de la ciudadanía y facultan al presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, a declarar estados de excepción en situaciones críticas

Durante el estado de emergencia se suspenderán de manera temporal algunos derechos constitucionales, entre ellos la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, en la medida que sea necesario para el desarrollo de las operaciones de seguridad. La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas en las acciones destinadas a combatir el crimen organizado.

El objetivo central de la medida es restablecer la tranquilidad pública, reducir la incidencia de delitos violentos y neutralizar a las organizaciones criminales que operan en la provincia. Asimismo, se busca proteger la vida y los bienes de los ciudadanos, así como recuperar espacios públicos que en los últimos meses han sido afectados por la inseguridad.

Como es de conocimiento el presidente José Jerí en su permanencia en Pisco enfatizó en las nuevas medidas que se tomarán para erradicar la inseguridad en la ciudad, subrayando que esta disposición es extraordinaria y de carácter temporal, y exhortó a la población de Pisco a colaborar con las autoridades, cumplir las disposiciones oficiales y mantenerse informada a través de los comunicados de la Presidencia del Consejo de ministros y la Policía Nacional. Se espera que la mayor presencia policial y militar permita avanzar hacia una recuperación progresiva de la paz social.

