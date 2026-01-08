Esta preocupante situación se registra en el distrito de Independencia, provincia de Pisco, donde más del 50 % de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana se encuentran inactivas, sin presupuesto ni apoyo institucional.

La denuncia fue realizada por María Sotelo, coordinadora de las Juntas Vecinales ante el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec), durante una entrevista radial, en la que alertó sobre la débil articulación entre las autoridades locales y la población organizada.

Sin apoyo

Según detalló Sotelo, el distrito cuenta con más de 40 centros poblados; sin embargo, solo 14 Juntas Vecinales permanecen activas, lo que evidencia una grave desatención a estos espacios de participación ciudadana. Esta situación limita seriamente la capacidad de prevención y respuesta frente a los hechos delictivos que afectan a diversos sectores del distrito.

La coordinadora explicó que, de acuerdo con el marco normativo vigente, la Policía Nacional del Perú es la encargada de promover la creación de las Juntas Vecinales. No obstante, precisó que corresponde a la Municipalidad Distrital de Independencia el fortalecimiento de capacidades, la implementación logística y la ejecución de un plan de acción que permita hacer frente a la inseguridad ciudadana.

En ese contexto, Sotelo cuestionó la falta de compromiso del alcalde distrital, Eric Gamarra, señalando que no existe voluntad política para respaldar el trabajo vecinal. Recordó que tanto la Ley N.º 27933 como la reciente Ley N.º 32487 obligan a los gobiernos locales a brindar apoyo logístico a las juntas vecinales, más aún cuando cuentan con presupuesto asignado para dicho fin.

Finalmente, denunció que el burgomaestre no participa activamente en las reuniones del Codisec, limitándose a hacer acto de presencia y retirándose sin asumir compromisos concretos.

