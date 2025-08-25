Las comisarías adscritas a la División Policial de Chincha conformaron sus juntas vecinales que se sumarán al esfuerzo por la seguridad ciudadana. Son 64 de estas asociaciones civiles que portan el chaleco reglamentario y participarán en las acciones de patrullaje preventivo, además de la estrecha coordinación con su dependencia para alertar la presencia de personas sospechosa o la comisión de hechos delictivos.

Juramentación de juntas

El general Leiby Huamán Daza, jefe de la Región Policial Ica, recibió a los moradores de Chincha Alta, Pueblo Nuevo, Grocio Prado, Sunampe, Chincha Baja, Tambo de Mora, El Carmen y Alto Larán, quienes han decidido agruparse para cooperar en la seguridad de su sector. Todas estas personas fueron juramentadas por el oficial para coadyuvar en el trabajo que realiza la policía en su comunidad.

“Ustedes integrantes de las juntas vecinales son los ojos y oídos del policía. Ustedes no tienen reparo en utilizar el tiempo que el trabajo les da para descansar y salen con su policía para hacer el patrullaje conjunto”, señaló el general durante la ceremonia de juramentación. Asimismo, se comprometió en coordinar reuniones de trabajo para tomar acuerdos relacionados con la seguridad de la población.

Por su parte, el coronel Daniel Elías Soto, jefe de la Divpol Chincha, reafirmó el compromiso con la sociedad civil organizada para “trabajar por la paz social en la provincia de Chincha”. Indicó que al fortalecer el vínculo con la comunidad se construye “un frente común contra la delincuencia y toda forma de violencia”, dijo. Asimismo, recordó que el trabajo de seguridad ciudadana involucra a todas las autoridades.

Elías resaltó los logros obtenidos con la participación de la población y el esfuerzo de la policía en lo va que del año. Detalló que se han intervenido a 580 personas que estaban con orden de captura por la comisión de diversos delitos, además de la desarticulación de bandas criminales, siendo sus integrantes enviados al penal por mandato judicial. Además de la incautación de clorhidrato de cocaína, pasta básica de cocaína, plantaciones de marihuana y otros.

VIDEO RECOMENDADO