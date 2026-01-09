Un violento atentado se registró la noche de este miércoles en el grifo Grand Prix, ubicado en el límite del distrito de Pisco y San Andrés, donde un personal policial que brinda seguridad casi resulta herido por la ráfaga de balas que fueron objetos. El hecho ocurrió aproximadamente a las 9:30 de la noche, generando pánico entre los vecinos y trabajadores del establecimiento.

Ataque criminal

De acuerdo con las primeras informaciones, un sujeto armado abrió fuego en dirección a uno de los surtidores de combustible, lugar donde se encontraba un efectivo policial asignado a la seguridad del grifo. Ante el inminente peligro, el agente tuvo que lanzarse al suelo y posteriormente ponerse a resguardo detrás de una columna para salvar su vida.

Cabe señalar que el grifo Grand Prix ha sido blanco de reiterados actos delictivos durante meses, incluyendo detonaciones de artefactos explosivos y disparos directos contra los surtidores de combustible, como lo ocurrido la noche de este miércoles 7 de enero. En esa oportunidad, los impactos de bala quedaron evidenciados en una de las máquinas surtidoras, confirmando la violencia de los ataques.

La familia propietaria del establecimiento vive atemorizada ante esta serie de atentados y denunció ser víctima de extorsión, con exigencias de hasta 150 mil soles a cambio de cesar las amenazas. En tanto, la Policía Nacional ha iniciado las investigaciones para identificar y capturar a los responsables, mientras la población exige mayor presencia policial y acciones inmediatas frente al avance de la delincuencia en la zona.

Cabe resaltar que en la madrugada del domingo 4 de enero, desconocidos colocaron un artefacto explosivo en el grifo Grand Prix, lo que constituyó el noveno ataque registrado contra las propiedades del empresario Wilfredo Díaz.

VIDEO RECOMENDADO