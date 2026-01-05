Un nuevo atentado con explosivos volvió a sacudir la provincia de Pisco. La madrugada del domingo 4 de enero, desconocidos colocaron un artefacto explosivo en el grifo Grand Prix, ubicado en la avenida Las Américas, en el distrito de San Andrés, en lo que constituye el noveno ataque registrado contra las propiedades del empresario Wilfredo Díaz.

Ataque criminal

El hecho generó alarma entre vecinos y comerciantes de la zona, quienes reportaron una fuerte detonación que causó daños materiales en la infraestructura del establecimiento.

De acuerdo con información preliminar, este nuevo ataque se suma a una serie de atentados que vienen afectando no solo al grifo Grand Prix, sino también a viviendas vinculadas a familiares del empresario, todas ubicadas en la misma provincia. En anteriores incidentes, los explosivos también provocaron daños considerables en inmuebles residenciales, incrementando el temor entre los vecinos.

Fuentes cercanas al caso señalaron que los ataques estarían relacionados con presuntos actos de extorsión. Los delincuentes habrían exigido el pago de hasta 500 mil soles a cambio de detener los atentados.

